В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»

В центре Москвы эвакуировали ТЦ «Охотный Ряд» из-за сообщения об угрозе взрыва, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступила информация о возможной угрозе взрыва. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТЦ «Охотный Ряд» по адресу: Манежная площадь, д. 1, стр. 2», — сказал он.

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В настоящее время здание обследуют специалисты.

8 и 17 марта «Охотный ряд» также был эвакуирован после звонка о минировании. В обоих случаях угроза взрыва не подтвердилась.