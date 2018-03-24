В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,3

У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает геологическая служба США (USGS).

Эпицентр располагался в одном километре к юго-востоку от побережья острова Новая Британия и в 141 километре к востоку от расположенного на нем города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 километров.

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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что а острове Новая Гвинея (территория Папуа - Новой Гвинеи) был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7.