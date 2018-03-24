На Камчатке пять человек погибли из-за плохой электропроводки

При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском погибли пять человек, возгорание произошло из-за короткого замыкания, передает издание Kam 24 со ссылкой на экстренные службы города.

Сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Эксперты обнаружили признаки замыкания сразу в двух местах — проводке самого дома и бойлера.

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«Назначена пожарно-техническая экспертиза, в ходе которой специалистам предстоит выяснить, какое из этих двух замыканий стало первичным и привело к возгоранию» — цитирует издание начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петропавловску-Камчатскому Юрия Апаликова.

По данным Кам 24, среди погибших есть двое детей в возрасте 2 и 9 лет.