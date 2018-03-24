Генсек ООН похвалил французских полицейских за действия при теракте

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о солидарности с Францией в борьбе с терроризмом, а также счел, что действия правоохранительных органов помогли спасти жизни при теракте, передает РИА «Новости».

«Генеральный секретарь (ООН) самым серьезным образом осуждает террористическую атаку во Франции. Он отмечает быстрые действия сил безопасности, которые помогли спасти жизни, и выражает соболезнования семьям жертв, народу и правительству Франции», — сообщается в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

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В заявлении отмечается, что ООН солидарна с правительством Франции в противостоянии терроризму и насильственному экстремизму.

В пятницу, 23 марта, мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб. В результате теракта погибли три человека, еще 16 пострадали. Террорист был нейтрализован.

Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину после теракта на юге Франции.