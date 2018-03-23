При въезде на авиабазу США взорвался перевозивший баллоны с пропаном автомобиль

В американском штате Калифорния при въезде на авиабазу ВВС США Трэвис взорвался автомобиль, который перевозил баллоны с пропаном, пишет The Sun.

Как отмечается, водитель умышленно спровоцировал взрыв баллонов, когда приехал к воротам базы. В результате инцидента он погиб. О других пострадавших не сообщается. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Италии в городе Катании произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.