«Дождь» и «Ъ» объявили Слуцкому бойкот

Телеканал «Дождь» заявил о том, что приостанавливает работу с Госдумой после решения комиссии по этике, которая не не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Согласно заявлению телеканала, позиция Госдумы и депутатской комиссии по этике возмутила редакцию.

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«Дождь» прекращает взаимодействие с Госдумой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что редакция настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах.

Редакция ИД «Коммерсантъ» назвала подход членов комиссии разрушительным, так как для них корпоративная этика оказалась важнее справедливости.

«Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов», — говорится в заявлении ИД.

Ранее в решении комиссии Госдумы по этике сообщалось, что сумма фактов свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.