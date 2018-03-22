СМИ: полиция обнаружила взрывчатку в доме подозреваемого во взрывах в Остине

Представитель полиции американского Остина заявила об обнаружении взрывчатки в доме человека, которого подозревают в серии взрывов в городе. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, в настоящее время полицейские пытаются «безопасно вывезти и утилизировать» взрывчатые вещества.

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Как отмечается, власти эвакуировали жителей домов, располагающихся в четырех квартала вокруг квартиры подозреваемого, в качестве меры предосторожности.

Ранее СМИ сообщили, что полиции удалось нейтрализовать подозреваемого в организации серии взрывов на территории американского Остина.