Кабмин готовит новые меры поддержки женщин

Правительство России утвердило план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, по итогам реализации стратегии будут в том числе созданы условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа женщин — чиновников и политиков, снижения уровня насилия.

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Также будет пересмотрен список «неженских профессий» и рассмотрены варианты смягчения наказаний для женщин за незначительные преступления.

Как отмечается, контроль за реализацией плана мероприятий возложен на Минтруд. Ведомство ежемесячно будет отчитываться правительству.