Директор московской школы прокомментировала данные об обрушении крыши

Руслан Шамуков/ТАСС

Директор столичной школы №2054 Ирина Бородина опровергла информацию об обрушении кровли здания, передает РИА «Новости».

«В школе ничего не обрушилось», — сказала Бородина.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве обрушилось здание на Трубной улице.