Радикалы-националисты ворвались в гостиницу в Одессе

Члены украинской националистической партии «Свобода» ворвались в пустующую после реконструкцию гостиницу «Большая Московская» в Одессе. Об этом сообщает издание «Думская».

«Активисты партии «Свобода» и организации «Сокол» взяли штурмом пустующую после реконструкции гостиницу «Большая Московская» на Дерибасовской улице… «Свободовцы» ворвались внутрь отеля, помахали флагом с балкона третьего этажа и вывесили транспарант «Відкрито для людей» («Открыто для людей»)», — сообщили в издании.

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По данным «Думской», заместитель председателя областной организации националистической партии «Свобода» Константин Василец, заявил, что штурма гостиницы не было.

«Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников… В конечном итоге мы хотим, чтобы «Большая Московская» была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром», — сообщил изданию Василец.

В 2017 году сообщалось, что главу полиции ударили металлическим прутом по голове в ходе столкновений в Одессе.