На складе в Запорожье обнаружили тонны человеческих останков

В промышленной зоне на Украине обнаружили заброшенный склад с тоннами использованных медицинских инструментов, биоматериалы и человеческие останки. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что люди обнаружили склад из-за запаха, который распространялся даже при минусовой температуре. Среди обнаруженных отходов были биоматериалы, в том числе, из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что полиция возбудила уголовное дело.