В Чечне завели дело о покушении на силовиков

В Чечне после перестрелки завели дело о посягательстве на жизнь силовиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

«Вечером 20 марта сотрудниками полиции и Росгвардии в Ачхой-Мартановском районе были обнаружены четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы», — сообщили в ведомстве.

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Также в сообщении добавили, что в данный момент возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Чечне в ходе спецоперации уничтожили четырех боевиков.