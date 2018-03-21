Порошенко запретил проносить оружие в Раду

Президент Украины Петр Порошенко запретил проносить в здание Верховной Рады холодное и огнестрельное оружие. Об этом сообщается на сайте Порошенко.

«В соответствии с Законом к помещениям, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, а также помещениям, где работают другие органы государственной власти Украины и относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием», — говорится в сообщении.

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Также в эти здания запрещено проносить взрывчатые вещества, боеприпасы, муляжи оружия, горючие вещества и легковоспламеняющиеся предметы.

Запрет было предложено ввести после того, как народный депутат Надежда Савченко пришла в Раду с пистолетом. СМИ сообщали, что у Савченко также были при себе три гранаты, кроме того, она якобы угрожала другим депутатам.