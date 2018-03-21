Кузнецова едет в курганскую школу, где девочка открыла стрельбу

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о намерении посетить Курганскую область, где 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из травматического пистолета. Об этом она сообщила в фейсбуке.

«ЧП в Курганской области. Снова стрельба в школе. Еду лично разобраться в ситуации: почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?» — написала Кузнецова.

Ранее курганский уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина рассказала подробности о стрельбе в школе Курганской области, которую устроила ученица седьмого класса.