На Сахалине заключенный получил новый срок за пропаганду терроризма в тюрьме

Житель Сахалина получил два года колонии строгого режима за пропаганду «Исламского государства», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ФСБ.

«Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении 34-летнего гражданина России, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — говорится в сообщении.

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По данным ФСБ, ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина, находясь в колонии, пропагандировал радикальный ислам, оправдывая терроризм в среде осужденных.

«Рецидивиста заключили под стражу в день освобождения», — отметили в ведомстве.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.