В Чечне в ходе спецоперации уничтожили четырех боевиков

Четверо боевиков были уничтожены в Чечне в ходе спецоперации на границе с Ингушетией, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

«При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД совместно с УФСБ в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков. Сотрудниками МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии, прибывшими на место была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы. В результате спецоперации четыре преступника уничтожено», — говорится в сообщении.

В январе суд приговорил двух боевиков, напавших на псковских десантников у высоты 776 в Чечне к 15,5 и 16 годам колонии строгого режима.