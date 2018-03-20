В метрополитене прокомментировали нападение на станции метро «Пролетарская»

Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника службы безопасности станции метро «Пролетарская», после того, как его попросили остановиться для проверки багажа, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«В соответствии с федеральным законодательством досмотр пассажиров Московского метрополитена проводится на постоянной основе. Пострадавший инспектор действовал согласно должностной инструкции: при виде пассажира с рюкзаком он попросил пассажира остановиться для проверки багажа. Агрессивно настроенный пассажир напал на сотрудника, ударив его ножом в шею», — сообщили в Московском метрополитене.

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Отмечается, что пострадавшему сотруднику оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось о нападении мужчины с ножом на станции метро «Пролетарская».