Под завалами обрушившегося дома в Мурманске находится один человек

Под завалами пятиэтажки в Мурманске, которая частично обрушилась после взрыва газа, остается один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Под завалами находится один человек. В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена», — сказал источник.

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Ранее стало известно, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме частично обрушились три этажа.

По предварительным данным, погиб один человек, пятеро пострадали.