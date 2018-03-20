В Иркутске задержали мужчину, убившего жену и ребенка в приступе ревности

Правоохранительные органы Иркутска в ходе расследования убийства матери и малолетнего ребенка задержали супруга погибшей, сообщает управление СК по региону.

Отмечается, что тела 21-летней женщины и младенца были обнаружены 13 марта. В ходе проведения расследования следствие заподозрило, что к произошедшему может быть причастен супруг женщины.

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«На допросе 26-летний житель одной из соседних республик пояснил следователям, что 13 марта он вместе со своей супругой и малолетним сыном посуточно сняли квартиру на улице Байкальская. Вечером того же дня супруг заподозрил свою жену в измене. В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес удары сначала ребенку, затем — его матери», — говорится в заявлении.

По данным следствия, около суток мужчина скрывался от правоохранительных органов. Он также намеревался покинуть Россию и вернуться на родину. Подозреваемый признал свою вину.

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