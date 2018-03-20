В Москве обвалился грунт при строительстве станции метро

В Москве при строительстве станции метро произошел провал грунта глубиной в четыре метра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«При строительстве станции метро «Юго-Восточная» произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала — четыре метра, длина — десять метров, ширина — шесть метров», — сказал источник.

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Отмечается, что из-за происшествия движение транспорта по двум полосам из четырех перекрыли.

Ранее сообщалось, что при обвале грунта в Тюменской области погиб ребенок.