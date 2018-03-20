Во Владивостоке при пожаре в приюте для бездомных погибли четыре человека

Во Владивостоке в результате пожара в приюте для бездомных погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя учреждения.

«Сейчас идет разбирательство, правоохранительные органы устанавливают причины — для этого есть экспертиза», — сообщила представитель.

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Она не уточнила, погибли при пожаре сотрудники учреждения или постояльцы приюта.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке во время пожара на складе обрушилась кровля.