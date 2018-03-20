«Известия»: число зараженных ВИЧ в России в 2017 году было максимальным за 10 лет

В России в 2017 году число зараженных ВИЧ достигло максимума за 10 лет, сообщают «Известия».

По итогам года было зарегистрировано 88,6 тыс новых носителей вируса. В Минздраве считают, что это связано с активным тестированием россиян на вирус.

Отмечается, что за прошедшие семь лет заболеваемость ВИЧ выросла в полтора раза. В настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, в России меньше 1 млн граждан, зараженных вирусом, это меньше 1% населения. В случае, если этот показатель будет превышен, можно будет говорить об эпидемии.

Ранее сообщалось, что, по данным ученых, военный конфликт на Украине спровоцировал эпидемию ВИЧ.