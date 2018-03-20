Трамп предложил казнить наркодилеров

Президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь за торговлю наркотиками, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, Трамп впервые публично выразил мысль, над которой он размышлял уже долгое время: если преступника могут казнить за убийство одного или нескольких человек, то такое же наказание должно применяться и к наркоторговцам, деятельность которых приводит к смерти многих людей.

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«Речь идет о том, чтобы справиться с очень сложной проблемой, и если мы не станем жестко относиться к этим торговцам, этого не случится...Я хочу выиграть эту битву», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский президент запретил американцам проводить сделки с криптовалютами Венесуэлы.