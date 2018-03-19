В Скотланд-Ярде уточнили сроки расследования дела Скрипаля

Расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля займет много месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление британской полиции.

«Это одно из самых крупных и наиболее сложных расследований, предпринятых британским контртеррористическим полицейским подразделением… Вероятно, расследование займет много месяцев», — сообщается в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что расследование дела может продлиться недели, а то и месяцы.