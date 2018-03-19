В Новой Зеландии доставили посылку на «ферму рядом с пабом в конце дороги с коровами»

В Новой Зеландии сотрудники почты в городе Каст разыскали адресата посылки, на которой вместо адреса было написано «на ферму рядом с пабом в конце длинной дороги с коровами». На свертке также были указаны имена адресатов — Кей и Филипп.

Сотрудники почты разместили фото посылки в своем фейсбуке и попросили граждан помочь в поиске.

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Администратор почтового отделения пояснила, что обычно посылки с неверными адресами возвращают обратно, однако в этот раз ей показалось, что сверток подписывал пожилой человек, поэтому они решили сделать исключение.

Адресатом посылки оказался владелец фермы Филипп Форрестер, которому друзья показали публикацию в фейсбуке. Через несколько часов он сам приехал в почтовое отделение. Мужчина пояснил, что посылку отправила 70-летняя Айрин Микингс, которая несколько раз гостила на ферме. По его словам, женщина практически слепа. Она прислала в подарок Кей и Филиппу фартук и скатерти, которые сшила сама.