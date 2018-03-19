Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Либерии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Ласса в Либерии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По сообщению Национального института здравоохранения Либерии (NPHIL) от 8 марта 2018 года, в стране зарегистрировано 3 случая лихорадки Ласса (2 – в графстве Монтсеррадо и 1 – в графстве Нимба). Во всех трех случаях больные скончались. Эпидемиологическое расследование не выявило контактов между указанными тремя лицами. Тела умерших захоронены, а Министерство здравоохранения Либерии изучает круг лиц, которые могли иметь непосредственный контакт с пострадавшими», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что Либерия – одна из стран Западной Африки, для которых лихорадка Ласса считается эндемичной.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане.