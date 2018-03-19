Россияне стали реже болеть туберкулезом

По данным Минздрава России и Роспотребнадзора, заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась в полтора раза. Об этом пишет газета «Известия».

В Министерстве здравоохранения заявили, что снижение заболеваемости туберкулезом среди россиян «происходит на фоне повышения охвата населения профилактическими осмотрами».

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«Выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи больным туберкулезом: амбулаторное звено, специализированные медорганизации и в особо сложных случаях — профильные федеральные научно-исследовательские институты», — отметили в ведомстве.

При этом за последние три года новых зараженных туберкулезом стало на 20% меньше.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о снижении смертности в России, в частности, от туберкулеза.