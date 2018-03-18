Акробат Cirque du Soleil сорвался с высоты и погиб

Акробат Cirque du Soleil погиб при исполнении номера во время шоу в Тампе, передает Time.

Янн Арно упал при выполнении номера со страховочными ремнями.

«Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал», — сказал президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.

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Арно упал с большой высоты, потеряв страховочный ремень. Его отвезли в больницу Тампы, где он умер от травм.

Ранее воздушная гимнастка Юлия Тикаева из московской труппы сорвалась с высоты во время исполнения номера в цирке в белорусском Гомеле.