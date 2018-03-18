СМИ назвали метод отравления Скрипаля
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля, передает ABC News со ссылкой на источники в спецслужбах.
По словам источников, порошок был запущен в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехали Скрипаль и его дочь.
Реклама
Ранее глава МИД Великобритания Борис Джонсон заявил, что британская сторона хотела бы совместно с Россией расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль.
По его словам, Лондон готов предоставить Москве доступ к расследованию.