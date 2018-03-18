В ЦИК рассказали о форс-мажоре на избирательном участке в Челябинске

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина назвала «форс-мажором» ситуацию с закончившимися бюллетенями для голосования на избирательном участке в Челябинске, передает РИА «Новости».

«Это не правонарушение, это форс-мажор. Предусмотрен механизм дополнительной поставки из вышестоящих комиссий дополнительных бюллетеней», — сказала Гришина.

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Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Люберцах был зафиксирован вброс бюллетеней.

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