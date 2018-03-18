Саакашвили потребовал суда над собой

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности предстать перед судом на Украине, передает NewsOne.

«Я подчиняюсь украинским законам, даже если исполнители этих законов — полные шарлатаны... Я приеду в Украину в любой момент. Я требую, чтобы дело возобновили... Я требую быть судимым в украинском суде», — сказал Саакашвили.

Реклама

Он также подчеркнул, что абсолютно уверен в своей правоте.

Ранее сообщалось, что Саакашвили призвал генпрокуратуру Украины возобновить дело против него.

Согласно делу о «деньгах Курченко» Саакашвили обвинили в получении финансирования от окружения Януковича для организации переворота.