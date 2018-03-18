Британия пообещала предоставить ОЗХО материалы по делу Скрипаля

Великобритания в понедельник, 19 марта, предоставит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы отравляющего вещества по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News.

Об этом он сообщил, выступая в воскресном шоу Эндрю Марра.

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По словам Джонсона, образцы будут проверены наиболее авторитетными международными лабораториями.

Ранее в посольстве России заявили, что британская сторона ответила отказом на запрос предоставить доступ к Скрипалю.