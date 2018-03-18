Британия пообещала предоставить ОЗХО материалы по делу Скрипаля
Великобритания в понедельник, 19 марта, предоставит Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы отравляющего вещества по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News.
Об этом он сообщил, выступая в воскресном шоу Эндрю Марра.
Реклама
По словам Джонсона, образцы будут проверены наиболее авторитетными международными лабораториями.
Ранее в посольстве России заявили, что британская сторона ответила отказом на запрос предоставить доступ к Скрипалю.