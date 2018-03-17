В Чечне произошел взрыв газа, погиб ребенок

При взрыве газа в частном жилом в Шалинском районе Чечни доме погиб ребенок, еще два человека, включая несовершеннолетнего, пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме на улице Дружная в населенном пункте Герменчук. Пострадали три человека, из них один ребенок погиб, два человека, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сказал источник.

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Источник отметил, что взрыв повредил потолочное перекрытие, также нарушено остекление.

В данный момент выясняются обстоятельства инцидента.