СК проверит московскую кальянную из-за львенка

Следственный комитет России проверит московскую кальянную, где посетители делают фотографии со львенком. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

«Кальянную в Москве проверят на жестокое обращение с животным. Львенок ходит по заведению, посетители устраивают с ним фотосессии. Следователи проверят наличие разрешения и условия содержание животного», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре объяснили ситуацию с дикими животными в кальянных.