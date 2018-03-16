Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии в Йемене

Роспотребнадзор предупредил россиян о тяжелой ситуации с дифтерией в Йемене, сообщается на сайте ведомства.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 12 марта, в результате вспышки дифтерии в Йемене с августа 2017 г. погибли 73 человека. Всего за этот период в 20-ти из 23-х провинций Йемена зарегистрировано 1294 случая заболевания дифтерией», — говорится в сообщении.

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В ведомстве призвали учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор также предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане.