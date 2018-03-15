В США произошел взрыв на химзаводе
Взрыв произошел на химическом заводе в техасском городе Крессон, есть пострадавшие среди рабочих, передает телеканал NBC News.
По данным телеканала, в результате инцидента один человек пропал без вести, еще один пострадал.
В настоящий момент пожарные пытаются потушить возгорание, охватившее здание из-за взрыва.
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Власти рекомендуют обратиться в госпиталь тем, кто вошел в контакт с дымом от взрыва.
Как отмечается, данный химический завод производит такие продукты как мыло и кислоты.