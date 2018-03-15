Посольство России в Лондоне рассказало об угрозах в свой адрес

Глава посольства России в Великобритании Александр Яковенко рассказал об угрозах, которые получают сотрудники представительства, передает «Россия-24».

«Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей, людей с криминальным прошлым, и от них можно ожидать всего чего угодно. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами», — сказал Яковенко.

Реклама

По его словам, по каждому конкретному случаю ведется работа с полицией, с которой дипломаты стараются максимально взаимодействовать.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании потребовал от России «заткнуться».