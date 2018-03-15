Путин назвал место проведения следующего саммита ШОС

Президент России Владимир Путин в ходе общения с финалистами и победителями проектов форума «Россия — страна возможностей» заявил, что следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Только указ подписал, что в Челябинске. Меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили очередной ШОС, саммит ШОС. Только что подписал указ», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о возможности создания зон свободной торговли в рамках ШОС.