В Рязанской области мужчина обстрелял полицейских из ружья

В Рязанской области 55-летний мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, он был ликвидирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

«В полицию вечером обратились жители деревни Залесное-Чулково Рязанской области, сообщившие, что один из местных жителей в нетрезвом виде ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем. Прибывшая на место оперативная группа установила, что 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина заперся в доме. При попытке участкового поговорить с ним он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону полицейских», — говорится в сообщении.

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По информации полиции, прибывшие на место офицеры СОБР Росгвардии открыли ответный огонь и ликвидировали стрелка.

В настоящее время по факту проводится проверка, предварительно признано, что оружие хранилось у мужчины законно.

Ранее сообщалось, что в кафе в Башкирии произошла стрельба.