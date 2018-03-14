Британцам рассказали о рисках поездок в Россию

МИД Великобритании предупредил граждан о рисках, связанных с поездками в Россию из-за политической напряженности между странами.

Как сообщается в новых рекомендациях граждан Британии призвали быть бдительными и «избегать любых демонстраций и акций протеста».

Реклама

«Из-за усиленной политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны знать о возможности антибританских настроениях или преследований в это время», — говорится в сообщении.

Жителей Британии предостерегли от открытого выражения политической позиции во время поездок в Россию.

В то же время отмечается, что британское посольство в Москве в настоящее время не располагается данными о каких-либо трудностях в связи с поездками британцев в Россию.