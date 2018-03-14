МВД Украины объявило в розыск бывшего мужа Максаковой

МВД Украины объявило в розыск российского предпринимателя Владимира Тюрина, которого подозревают в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тюрин имеет статус «лица, скрывающегося от органов прокуратуры».

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Предприниматель являлся гражданским мужем Марии Максаковой до того, как она вышла замуж за Вороненкова.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у России экстрадиции Тюрина. В Генпрокуратуре заявили, что не получали запроса.