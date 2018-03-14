Американца приговорили к 45 годам за подготовку теракта в Афганистане

Гражданина Соединенных штатов Муханада Махмуд Аль-Фарека приговорили к лишению свободы на 45 лет за сотрудничество с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена на территории России) и подготовку теракта против американских военных в Афганистане. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

«Тридцатидвухлетний Муханад Махмуд Аль-Фарек из Хьюстона был приговорен сегодня к 45 годам лишения свободы по итогам судебного разбирательства по делу от 29 сентября 2017 года о террористических преступлениях, которые он совершал на протяжении семи лет», — сообщается на сайте минюста.

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Аль-Фарека признали виновным по девяти статьям обвинения, включая сговор с целью убийства американских военных, использование оружия массового поражения и сговор с целью оказания помощи террористам.

По данным следствия, Аль-Фарек уехал в Пакистан в 2007 году, чтобы присоединится к «Аль-Каиде». Обвинение, в числе прочего, доказало, что он причастен к изготовлению взрывного устройства, которое использовалось для атаки на базу американских военных Чапман в Афганистане в 2009 году.

В 2017 году Пентагон заявил о ликвидации пяти главарей «Аль-Каиды» в Йемене.