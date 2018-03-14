Истек срок ультиматума Лондона по делу Скрипаля

14 марта истек срок ультиматума, который выдвинула России премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с отравлением нервно-паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Она потребовала, чтобы в России в течение двух дней пояснили, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.

Мэй выдвинула ультиматум России вечером в понедельник, 12 марта.

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В российском Министерстве иностранных дел требование премьера подвергли критике.

«Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия», — сказал глава МИД Сергей Лавров.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в ответ на ультиматум потребовала не пугать Россию.

Многие мировые политики сочли, что Россия причастна к отравлению Скрипаля. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Путин не должен считать Великобританию местом для политических убийств. Другой сенатор из США предложил объявить Россию государством-спонсором терроризма из-за Скрипаля. Однако в Белом доме официально заявили только о том, что поддержат позицию Великобритании по этому делу.