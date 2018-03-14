В Генпрокуратуре объяснили ситуацию с дикими животными в кальянных

В Генеральной прокуратуре России заявили, что животных из Красной книги могут использовать только по разрешению Росприроднадзора и увеселительные заведения таких разрешений не получают, передает RT.

«Краснокнижное животное — морское млекопитающее, птица... оно может находиться в пользовании только с разрешения Росприроднадзора. Уверяю вас, что для кальянных таких разрешений не выдают. Их выдают для заповедников, для научно-исследовательских институтов, для вузов, где обучают студентов», — рассказал Евгений Надыршин, начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы.

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Также у Нарышкина спросили, можно ли наказать ответственных за гибель четырехмесячного львенка в одном увеселительных заведений России. Чиновник ответил, что если будет установлена гибель животного из-за неблагоприятных факторов, то «абсолютно точно будет решен вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности».

Ранее сообщалось, что в Приморье возбудили дело после гибели напавшего на тигра охотника.