Бывшего президента Южной Кореи обвинили в коррупции

Экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бак обвинили в коррупции, предает агентство «Ренхап».

По сообщению агентства, 77-летний Ли Мён Бак 14 марта даст показания в прокуратуре в связи с обвинениями. Таким образом, он станет пятым президентом Южной Кореи, который становится фигурантом уголовного преследования. Только двум из семи президентов Республики Корея не предъявляли уголовных обвинений.

В 2017 году сообщалось, что в Южной Корее арестовали бывшего министра обороны