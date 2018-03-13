Под Калининградом зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате лабораторных исследований СП «Гвардейская ветеринарная лаборатория» в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства «Пугачево» некоммерческой организации «Фонд охраны животного мира и воспроизводства биоресурсов», расположенного на территории Нестеровского района Калининградской области, выделен геном вируса АЧС», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также добавили, что в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Калининградской области под контролем Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Ранее сообщалось, что на производстве «Мираторга» в Белгородской области обнаружена вспышка африканской чумы свиней (АЧС).