В полиции Вашингтона прокомментировали появление вертолета над российским посольством
У полиции Вашингтона нет информации о вертолете, летавшем над российским посольством ночью в воскресенье, сообщает РИА «Новости».
«Я не нашел никакой дополнительной информации об этом», — сказал представитель полиции Вашингтона Каримах Баляль.
Ранее в посольстве рассказали о вертолете, который кружил неподалеку от здания с включенным прожектором.
What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US���� capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling��? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K— Russia in USA ���� (@RusEmbUSA) 13 марта 2018 г.