В полиции Вашингтона прокомментировали появление вертолета над российским посольством

У полиции Вашингтона нет информации о вертолете, летавшем над российским посольством ночью в воскресенье, сообщает РИА «Новости».

«Я не нашел никакой дополнительной информации об этом», — сказал представитель полиции Вашингтона Каримах Баляль.

Ранее в посольстве рассказали о вертолете, который кружил неподалеку от здания с включенным прожектором.