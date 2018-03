В полиции Вашингтона прокомментировали появление вертолета над российским посольством

У полиции Вашингтона нет информации о вертолете, летавшем над российским посольством ночью в воскресенье, сообщает РИА «Новости».

«Я не нашел никакой дополнительной информации об этом», — сказал представитель полиции Вашингтона Каримах Баляль.

Ранее в посольстве рассказали о вертолете, который кружил неподалеку от здания с включенным прожектором.

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K