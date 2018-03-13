В Мексике началась борьба с фейковыми новостями перед всеобщими выборами

Крупные мексиканские СМИ и гражданские организации начали бороться с фейковыми новостями с помощью хештега и проверки информации в интернете. Об этом сообщает телеканал Telesur.

В акции принимают участие крупные мексиканские СМИ и организации: AJ+Spanish, The Huffington Post, El Universal, Newsweek-Spanish and Political Animal. Они призывают ставить хештег #Verificado2018 (#Проверено) на тех сообщениях, информация в которых соответствует действительности. Таким образом они хотят добиться уменьшения потока фальшивых или предвзятых новостей перед всеобщими выборами, которые пройдут 1 июля 2018 года.

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На всеобщих выборах граждане Мексики выберут президента, 500 депутатов конгресса и 128 членов сената.

«Сражение с ложной информацией требует всеобщего участия: технологических компаний, медиа, образовательных институций и гражданского сообщества», — заявил представитель стратегического альянса Луис де Уриар.

Ранее сообщалось, что зять Трампа встретился с президентом Мексики.