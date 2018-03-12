«Известия»: в Госдуме предложили смягчить меры наказания для несовершеннолетних

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентарии рассматривают возможность смягчения наказания за преступления для несовершеннолетних. Об этом сообщают «Известия».

«Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера. Уголовное преследование и судимость приводят к рецидиву, и деформация личности только усугубляется. Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление», — отметила Яровая.

Реклама

Она отметила, что речь будет идти о тех подростках, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

По решению суда, уголовные меры наказания могут быть заменены на воспитательные, однако на практике это происходит примерно в 6% случаев.