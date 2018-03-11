В кафе в Башкирии произошла стрельба

В Башкирии неизвестные устроили стрельбу в кафе, в результате чего пострадали два работника, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Инцидент произошел в одном из кафе города Салават.

«Несколько человек создали конфликтную ситуацию в кафе. В том числе стреляли из травматического оружия. В результате два сотрудника кафе получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Информации о том, что могли пострадать посетители, нет», — рассказали в МВД.

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